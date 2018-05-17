Nasce OffertaDiretta.it, piattaforma B2B per hotel, ristoranti e catering che mette in contatto operatori e fornitori senza provvigioni, sostenuta da Confcommercio e Confesercenti

E’ da pochi giorni online OFFERTADIRETTA.IT l’innovativa Piattaforma Business to Business (B2B) di respiro nazionale rivolta al settore HoReCa (hotel -restaurant -catering) ideata e realizzata da Antonio Capua, Fabio Signorello e Vittorio Schiavone tre imprenditori digitali che con questo progetto vogliono promuovere e lanciare una reale e concreta alternativa al tradizionale approccio commerciale fra Fornitori e Acquirenti del settore

Il Progetto si rivolge ai due attori principali del settore, gli Operatori (Ristoranti, Pizzerie, Hotel, B&B, ecc.) e i Fornitori di prodotti e servizi (Food, Beverage, Servizi e Attrezzature) con l’obiettivo di creare interazione fra di essi attraverso l’utilizzo della piattaforma e grazie alle sue importanti ed efficaci funzionalità.

OffertaDiretta NON È però un sito e-commerce perché gli ideatori ritengono che il contatto diretto fra Fornitore e Operatore sia condizione indispensabile perché si instauri un rapporto duraturo e di fiducia. OffertaDiretta È QUINDI un “PUNTO D’INCONTRO” che opera al fine di promuovere e sviluppare il commercio soprattutto per le piccole e medie imprese. Non ci sono peraltro compensi provvigionali da sostenere.

In questa fase di lancio della piattaforma i tre cofounder vogliono regalare, ai primi 1000 Fornitori che si registreranno, la possibilità di saggiarne tutte le funzionalità e di trarne gratuitamente tutti i benefici per un intero anno.

Il progetto è piaciuto ed ha entusiasmato anche la Confcommercio e la Confesercenti della provincia di Reggio Calabria che hanno deciso di sostenerlo e promuoverlo.