Lancio della ‘pitta’, a Palmi uno sport unico al mondo
Ogni estate a Palmi turisti e appassionati si sfidano su un belvedere lanciando come un disco una foglia di fico d'India
20 Agosto 2018 - 17:47 | di Vincenzo Comi
Come una mini Olimpiade. A Palmi ogni estate turisti, curiosi e appassionati si ritrovano su un belvedere per la tradizionale gara di lancio della “pitta”.
Il gesto è quello del lancio del disco, una delle discipline olimpiche più antiche, ma in questo caso a farla da protagonista è una foglia di fico d’India, opportunamente spinata e arrotondata.
“E’ una manifestazione che piace ad adulti e bambini. Non tutte le foglie di fico d’India sono adatte per il nostro sport, bisogna selezionare le più adatte, pulirle e trasformarle in un disco rotondo. A quel punto la pitta è pronta: vince chi riesce a lanciarla più lontano”, spiega l’organizzatore Lillo Loiercio.
Qui il video tratto da Repubblica.it
Video di Antonio Nasso
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