L’angiologo oggi

Dalle malattie di arterie e vene ai linfedemi: lo specialista spiega di cosa si occupa l'angiologo e quando è utile consultarlo

L’ Angiologo, è un medico specializzato nella diagnosi e nella cura delle malattie vascolari. Le malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici sono le patologie con cui il medico si confronta giornalmente.

Dalla metà degli anni 80, l’avvento dell Ecodoppler ha consentito uno studio più accurato delle arterie periferiche degli arti inferiori e delle carotidi, individuando la presenza di lesioni ateromasiche (placche) che impediscono la fisiologica circolazione del sangue, dal cuore alle regioni più periferiche del corpo consentendo così l’utilizzo di terapie mediche, riabilitative e chirurgiche atte a favorire la progressione del flusso sanguigno.

I sintomi che richiedono l’intervento dell’angiologo

Il dolore avvertito durante la deambulazione, il piede diabetico, gli episodi di perdita di coscienza accompagnati o meno da svenimenti e le lesioni ulcerative della cute degli arti inferiori; rappresentano i quadri sintomatologici che più frequentemente richiedono l’intervento dell’angiologo.

Non meno invalidanti e che richiedono l’intervento specialistico sono le patologie venose; queste, si caratterizzano per un rallentamento de ritorno venoso, vale a dire, una riduzione della spinta del sangue dalla periferia del corpo al cuore. Anche lo studio delle malattie venose è stato rivoluzionato e approfondito dall’avvento del Doppler ad onda continua prima e dell’ecocolordoppler poi, conducendo lo specialista ad una maggiore efficacia diagnostica e terapeutica.

Si riconosce quale sintomatologia più frequente delle malattie venose l’insieme di: pesantezza, gonfiore, crampi, presenza di macchie scure agli arti inferiori finanche, alla comparsa, nei casi più gravi e/o mal curati, di ulcerazioni periferiche spesso ascrivibili ad una diagnosi di insufficienza venosa cronica.

Osservare degli arti inferiori arricchiti dalla presenza di capillari, microvarici superficiali, oppure varici di calibro diverso può essere espressione non solo di un disagio estetico ma anche la manifestazione di un problema funzionale.

Per chi ne é affetto può sottendere ad una quadro patologico , spesso di carattere costituzionale ed ereditario. Oggi la prevenzione delle malattie venose attuabile con l’uso di calze a compressione graduata, sempre più esteticamente accettabili, consente di migliorare la sintomatologia di chi é costretto ad una vita sedentaria e di rallentare la progressione della malattia.

Il trattamento di varici e teleangectasie

Quando le varici o le teleangectasie (capillari) sono clinicamente manifeste ed incontinenti all’ecodoppler si può procedere al trattamento con la Scleroterapia compressiva e con l’utilizzo delle “sclero mousse”che nell’ultimo decennio ha consentito di raggiungere ottimi risultati. Impiegando dosi di farmaco ridotte dal quale si ottiene una mousse mediante passaggi con apposite siringhe comunicanti attraverso rubinetti a 2/3 vie, é possibile procedere in modo selettivo ed efficace a ridurre, limitare e guarire le problematiche legate alle complicanze delle vene varicose (Tromboflebiti superficiali, ulcere varicose lesioni con rischio emorragie superficiale, gambe pesanti dolentie serali e notturne).

Questa metodica in mani esperte, consente di eliminare le varici senza ricorrere alla chirurgia e/o ad interventi più invasivi rendendosi così esente dal rischio chirurgico ed anestesiologico.

Oggi tutti i i flebologi, nella pratica quotidiana, si servono di questa e di molte altre metodiche innovative e scarsamente invasive che risentono di vantaggi quali l’ottimale efficacia, la rapidità di esecuzione, una completa autonomia di gestione e non in ultimo la non interruzione della propria attività lavorativa e/o limitazioni funzionali nella gestione della vita quotidiana. Per la cura delle malattie delle vene.

Microangiopatie e linfedemi

Un accenno ad altre due patologie angiologiche importanti, le microangiopatie acrali ed i linfedemi. Negli ambulatori angiologici, é possibile, di frequente, trattare altre importanti patologie come le microangiopatie acrali ed i linfedemi.

Le prime, rappresentano una patologia di confine con la dermatologia e la reumatologia; si caratterizzano per brusche modificazioni temporanee o permanenti del colorito e della temperatura delle mani, dei piedi,naso orecchie. Il fenomeno di Raynaud, i ‘geloni’ o perniosi le acrosindromi vascolari figurano anche essi nei quadri clinici, che potremmo definire non meno invalidanti ed anche essi, di efficace risoluzione.

I linfedemi infine, configurano quel quadro clinico caratterizzato da gonfiore persistente localizzato ad uno o ad entrambi gli arti, causato da un accumulo di linfa dovuto ad una anomalia del sistema linfatico, da un alterato trasporto oppure ad un ostacolato deflusso. Talvolta questa patologia si manifesta in età giovanile, insorge in maniera subdola ed insidiosa tanto da rendersi francamente evidente solo dopo molti anni, giungendo cosi tardivamente alla diagnosi ed alla messa a punto di terapie adeguate.

Altre volte, si evidenzia dopo interventi oncologici che richiedono lo svuotamento linfonodale, questi possono coinvolgere gli arti superiori più spesso dopo mastectomia, o gli arti inferiori dopo interventi alla prostata o vescica. In ultima analisi é imperativo ricordare come anche un insufficienza venosa scompensa, mai curata, può negli anni sfociare in un quadro clinico di Linfedema secondario.

Questo rapido escursus, su alcune patologie vascolari con cui l Angiologo si confronta nella clinica quotidiana assolve il ruolo di promuovere la consapevolezza della prevenzione e della cura di stati invalidanti verso cui la vita sempre più sedentaria ci costringe. certo le varici rappresentano percentualmente la patologia più diffusa, ma che se trascurata può evolvere in quadri clinici caratterizzati da complicanze o patologie più gravi.

Dott. Giuseppe Luppino

Medico chirurgo

Specialista in Angiologia medica

e Dermatologia

Reggio c. Lamezia T. Vibo V. Gioiosa J.