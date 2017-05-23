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L’angolo della moda dei F.lli Destefano presenta le t-shirt firmate COTC

Domenica 28 maggio nel negozio Fratelli Destefano l'artista Nunzio Nucera realizza le sue creazioni dal vivo: nascono le t-shirt dipinte a mano firmate COTC

23 Maggio 2017 - 13:02 | di Vincenzo Comi

T-shirt COTC di Nunzio Nucera dipinte a mano, evento da Fratelli Destefano a Reggio Calabria, foto 6

L’angolo della moda dei F.lli Destefano di Reggio Calabria vi invita ad un evento da non perdere in cui la moda abbraccia il talento di un giovane artista.

Domenica 28 maggio a partire dalle ore 18:00 presso il negozio Fratelli Destefano, sito sul Corso Garibaldi, 137, l’artista Nunzio Nucera realizzerà le proprie creazioni tra musica,  finger food e prosecco di accoglienza.

COTC e il talento di Nunzio Nucera

COTC, acronimo di CatOnTheChair, nasce dal singolare talento di Nunzio Nucera, creativo di origini grecaniche, con una fervida passione per l’arte.

Dai dipinti su tela, ai murales, ai disegni più disparati fino al mix clou tra pittura e tessuti: nascono, così, le t-shirt in cotone fiammato e dipinte a mano, firmate COTC.

T-shirt COTC di Nunzio Nucera dipinte a mano, evento da Fratelli Destefano a Reggio Calabria, foto 1

La chiave di volta è il connubio tra utile e dilettevole che si consolida con Paolo Destefano e Giuseppe Miceli, giovani imprenditori reggini da sempre appassionati di moda, che, sposando in toto l’estro e l’idea di Nunzio, decidono di costituire l’azienda e lanciare il prodotto sia sul mercato fisico che sul web.

T-shirt COTC di Nunzio Nucera dipinte a mano, evento da Fratelli Destefano a Reggio Calabria, foto 2

Le tre linee tematiche: Monuments, Icons e Tattoos

Tre le linee tematiche: Monuments, Icons, Tattoos che abbracciano sia i teenagers, attenti alle mode del momento, sia gli uomini e le donne, dal gusto casual e ricercato. Core ingredient: l’handmade in Italy!

T-shirt COTC di Nunzio Nucera dipinte a mano, evento da Fratelli Destefano a Reggio Calabria, foto 3

Nunzio nasce come artista di t-shirt dipinte a mano e personalizzate – spiega Giuseppe Miceli –  Visto il successo della sua arte ed il suo grande talento, abbiamo pensato di espandere la visibilità del prodotto oltre la sfera locale, sia tramite lo shop online sia attraverso la vendita retail, con una collezione composta da tre linee tematiche di t-shirt made in Italy, coadiuvando Nunzio con una politica di marketing strategico. L’unione fa la forza – continua Giuseppe Micelie così, ognuno con il proprio ruolo, abbiamo divisi i compiti. Io e Paolo ci occupiamo dell’aspetto manageriale e Nunzio di quello creativo. Abbiamo suscitato l’interesse di un marchio di Varese, con il quale realizzeremo una co-produzione partecipando alla Fiera di Berlino del 4 luglio 2017″.

T-shirt COTC di Nunzio Nucera dipinte a mano, evento da Fratelli Destefano a Reggio Calabria, foto 4

Vi aspettiamo quindi all’evento di domenica 28 maggio a partire dalle ore 18:00 presso il negozio Fratelli Destefano sito sul Corso Garibaldi, 137!

Ogni t-shirt, un’opera d’arte! Scopri di più!

T-shirt COTC di Nunzio Nucera dipinte a mano, evento da Fratelli Destefano a Reggio Calabria, foto 5

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