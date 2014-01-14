LaPignataBag: creatività, talento e responsabilità

di Fabiana Tripodi – Oggi vogliamo parlarvi di creatività, ma anche talento e responsabilità.

Vogliamo esaltare il legame con chi produce cultura, piuttosto che con uno scaffale polveroso!

Parliamo di energia positiva, trasmessa da chi, più di chiunque altro, crede in quello che fa, come Simona Pignata,una ragazza reggina di 27 anni che produce qualcosa di davvero originale e divertente. Lei ama sperimentare e combina materiali insoliti, nuovi, con colori accesi.

La sua collezione , LaPignataBag, sprigiona tantissima forza; per decorare le sue borse , lei utilizza i “tappi”; Si avete capito bene!

In Italia la raccolta dei tappi viene realizzata prevalentemente in Toscana da organizzazioni religiose. Simona ha fatto qualcosa di diverso! Ha deciso di utilizzarli in modo prettamente decorativo.

Alla nostra domanda “Per il futuro cosa prevedi?

“, la sua più grande certezza è quella di voler continuare ad utilizzare materiali riciclabili o di scarto che altrimenti verrebbero gettati via; è chiaro che tutto ciò limita l’uso di macchinari e prodotti chimici e riduce la produzione di rifiuti;Attendiamo, quindi, che ci stupisca ancora una volta,intanto potete vedere il Backstage e lo Street-Style Shot completo realizzato per le sue fantastiche creazioni,che potrete richiedere in infiniti modelli e colori diversi ed assolutamente personalizzabili, su www.mode0n.blogspot.it .Potete star tranquille ! Mai nessuna sarà uguale all’altra! Model : Barbara MessineoPh : Tonino Sanfedele e Valentina Battiato