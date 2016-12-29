Giovedì 29 dicembre performance interattiva e laboratorio di scrittura per bambini tra miti e leggende delle costellazioni, con prenotazione obbligatoria

Giovedì 29 dicembre alle ore 17.00, in collaborazione con “SpazioTeatro”e “La Biblioteca dei Ragazzi”, presso “L’Aquilone” avrà luogo una performance interattiva ed un laboratorio di scrittura dal titolo “Racconti delle stelle” con Anna Calarco e Samuel Nava.

La performance, che consiste in una prima fase di lettura, narrazione e ascolto ed una seconda fase di scrittura che coinvolge direttamente i partecipanti, ruota intorno a miti e leggende legate alle costellazioni.

Prima della scrittura l’uomo leggeva il cielo e vi scopriva dei segni, delle immagini, che diventavano parole, storie, racconti. Due personaggi, una giovane donna (Zal) e un bambino (Manas), accompagneranno i partecipanti in un viaggio narrativo nel quale ogni oggetto, ogni parola, ogni gesto ha un sapore mitologico e quasi sacro.

La performance è il primo appuntamento per far conoscere il cosmo ai bambini. In primavera sarà prevista una visita al Planetario.

Possibilità di replica venerdì30dicembre.

Éobbligatoria la prenotazione al 328.9358581.Sarà consentita la partecipazione di un numero massimo di 20

bambini.