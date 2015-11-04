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L’arcivescovo incontra i giovani dell’istituto istruzione superiore Fermi-Boccioni

Grande entusiasmo all'I.I.S. Fermi-Boccioni per la visita dell'arcivescovo Giuseppe Morosini: il rispetto di sé e la libertà al centro dell'incontro con i giovani

04 Novembre 2015 - 17:41 | di Vincenzo Comi

Visita dell'arcivescovo Giuseppe Morosini all'I.I.S. Fermi-Boccioni di Reggio Calabria

Grande entusiasmo ieri all’ I.I.S “ Fermi-Boccioni” per la visita dell’Arcivescovo Mons. Giuseppe Morosini.  La visita è stata un’occasione privilegiata di incontro con i giovani.

L’accoglienza del dirigente scolastico

Il Dirigente Scolastico avv. Anna Rita Galletta  ha accolto con gioia Sua Eccellenza esprimendo la sua riconoscenza per la visita Pastorale  “in una comunità educativa che giorno dopo giorno si fa carico con amore e attenzione delle problematiche sociali e culturali del contesto territoriale di riferimento, sforzandosi di dare risposte utili e positive ad ogni singolo utente, nell’ottica strategica di porre l’alunno al centro dell’attività educativa, l’alunno come essere umano proteso ad un armonico  e completo sviluppo, secondo i principi costituzionali e i valori fondanti la cristianità” .

L’Arcivescovo nel suo discorso ha invitato i giovani a vivere la loro vita da “esseri umani”, cioè da portatori di valori, indicando come valore primario il rispetto di sé, inteso come riconoscimento dell’unicità della persona umana che ha diritto di trovare la felicità non nelle cose fugaci, che regalano una felicità illusoria, ma in ciò che li realizza pienamente come persone. Il rispetto di sé porta all’ accettazione dell’altro come persona da rispettare. Il riconoscimento dell’altro apre ad un amore più grande quello verso Dio. Altro valore importante è quello della libertà, intesa come assunzione di responsabilità che permette di vedere l’altro come persona da amare e da aiutare.

Il valore della libertà

Considerare la libertà non un “ poter fare quello che si vuole”, aiuta i giovani a ricercare   la verità che li condurrà alla vera libertà. I giovani studenti hanno ascoltato con attenzione ed interesse il discorso, rivelando come essi hanno bisogno di punti di riferimento forti che solo le istituzioni  come la famiglia, la scuola e la chiesa possono dare. A conclusione, il Dirigente scolastico ha ringraziato Sua Eccellenza rinnovando l’invito per un successivo momento di riflessione.

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Giuseppe Fiorini MorosiniI.I.S. Boccioni-FermiReggio Calabria Scuole Superiori
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