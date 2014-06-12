L’arte del clown’: Stage con Leris Colombaioni organizzato dai ‘Pagliacci clandestini’

Il workshop di primo livello sulle tecniche della clownerie classica è aperto a principianti e professionisti e si tiene a Villa San Giovanni

«Per esprimere il proprio clown interiore al meglio si deve anche saper essere un saltatore, un acrobata, un cantastorie, un narratore, un giocoliere, un saltimbanco e un attore». (Leris Colombaioni)L’Associazione di Promozione Sociale “Pagliacci Clandestini” propone il workshop di primo livello “L’arte del clown”, stage sulle tecniche di base della clownerie classicadiretto da Leris Colombaioni, ultimo discendente di una delle più antiche famiglie italiane di tradizione clownesca.

La famiglia Colombaioni e il workshop sul clown classico

La genealogia, che parte dal padre Nani, grande clown e protagonista del film “I Clown” di Federico Fellini, risale nei secoli fino ai Travaglia, compagnia di commedianti che girava di corte in corte a partire dal 1570. Colombaioni debutta con il circo di famiglia nel 1958, all’età di 5 anni in una borgata di Roma. Nel 1960, assieme al padre e alla madre Huesca Giulia, si esibisce nel prestigioso circo Darix Togni. In seguito si cimenterà con l’avanspettacolo, la rivista, il teatro, il cinema e la tv.Il workshop tratta la figura del clown classico, dal costume agli accessori, dalla sua storia ai suoi protagonisti. Il percorso tocca i vari aspetti della clownerie: espressione del corpo, gestualità, musica e trucco. Particolare attenzione è data alla tecnica acrobatica e mimica e sull’utilizzo dello spazio scenico.

Il laboratorio si svolgerà il 4 e 5 luglio prossimi, a Villa San Giovanni (RC) negli spazi del Centro Socio Culturale “Nuvola Rossa”, ed è aperto a principianti e professionisti.

L’associazione Pagliacci Clandestini

L’Associazione di Promozione Sociale “Pagliacci Clandestini” realizza spettacoli teatrali, corsi per clown sociale, workshop di arti circensi, laboratori pedagogici e arti terapie, attività clown presso strutture della città di Reggio Calabria e provincia, comunità per disabili, centri anziani ecc. che a vario titolo si occupano di cura, accoglienza, recupero e prevenzione delle fasce più deboli. Attività di prevenzione e di educativa di strada nei quartieri periferici della provincia e della città di Reggio Calabria. Inoltre svolge attività di clown terapia presso il Reparto Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Morelli-Melacrino” di Reggio Calabria e negli Ospedali di Locri e Polistena.

Info e iscrizioni: info@pagliacciclandestini.it – 3207042460