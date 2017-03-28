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L’arte di Nik Spatari interpretazione autentica della bellezza della nostra terra

Il vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro partecipa alla presentazione del progetto di valorizzazione del Musaba e annuncia una visita istituzionale

28 Marzo 2017 - 20:07 | di Pasquale Romano

Nik Spatari, artista del Musaba di Mammola

«L’arte di Nik Spatari è interpretazione autentica della bellezza della nostra terra. La sua opera rappresenta in pieno non solo la tradizione Calabria, ma tutto il Mediterraneo. La nostra Città metropolitana non può prescindere dal genio, dalla sensibilità e dai colori di questo artista. Presto saremo al Musaba, il parco d’arte nella vallata del Torbido a Mammola, per una visita istituzionale e programmare alcune iniziative che ci vedranno al fianco di Nik Spatari e Hiske Maas. Ringrazio l’Università “Mediterranea” per aver voluto condividere questo momento con la Città e l’associazione studentesca M.U.S.A. per l’ottimo lavoro svolto». Lo ha dichiarato il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria Riccardo Mauro partecipando alla presentazione del progetto di valorizzazione del Musaba di Mammola.

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