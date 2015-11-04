L’artista Malika Ayane pronta a sbarcare in riva allo Stretto

Dalla collaborazione di due grandi imprese la “Esse Emme Musica” e la “Esse Concerti” sbarca in riva allo Stretto la raffinata Malika Ayane. Grande attesa per il live dell’artista italo-marocchina, in scena il prossimo 26 novembre al teatro “Cilea” per l’unica tappa in Calabria del “Naif tour”. Un concerto che prende il nome dalla sua ultima fatica discografica, appunto “Naif”, nata dalla collaborazione con un corposo team di addetti ai lavori italiani ed internazionali.

Non poteva mancare Pacifico, che lavora con lei sin dal primo disco e che è stato affiancato dai colleghi Giovanni Caccamo e Antonio Di Martino e dalle firme del songwriting nostrano Matteo Buzzanca, Bungaro e Cesare Chiodo. Sul palco con Malika, ci sarà una superband di undici elementi per riproporre le novità del nuovo album e le canzoni più amate dal pubblico compreso il brano “Adesso e qui (Nostalgico presente)” con cui ha ricevuto il Premio della Critica al 65esimo Festival di Sanremo e certificato Disco d’oro, ma anche “Senza fare sul serio” (doppio disco di Platino e più di 17 milioni di visualizzazioni su YouTube), fino all’ultimo singolo “Tempesta” . Ma non mancheranno alcune sorprese pescate dal suo personale bagaglio musicale, rivisitate da uno stile unico e raffinato.

Parola di Malika Ayane pronta ad incantare Reggio Calabria con un viaggio musicale che sta toccando i principali teatri italiani. “Questo live sarà per me e per voi soprattutto una serata naïf – questo è l’augurio annunciato da Malika – ma anche un momento di unione tra artisti che amano la musica”. E sarà proprio “naïf” la parola chiave della serata della cantante di origine marocchine: la volontà di rappresentare con candore e semplicità le situazioni della vita di ogni giorno, come suggeriscono i testi dell’omonimo ultimo album, in un live in realtà tutt’altro che semplice.

L’evento di Reggio Calabria come detto, vede la “Esse Emme Musica” tra i suoi organizzatori insieme alla “Esse Concerti”, nota agenzia calabrese con la quale il promoter Maurizio Senese ha pensato di avviare una collaborazione: entrambe le agenzie hanno infatti l’esclusiva regionale delle due più importanti produzioni di musica italiana, vale a dire la F&P e Live Nation.