Il reggino Allegra al Festival Deod’art 2 di Saint- Diè des Vosges in Francia

Il pittore reggino Alessandro Allegra sarà a Saint-Dié, in Francia, dal 21 al 23 luglio tra oltre duecento artisti europei

Il pittore Alessandro Allegra sarà presente nei giorni del 21, 22, 23 Luglio 2017 a l’Espace Copernic di Place Julies Ferry, di Saint-Dié, in Francia, al Festival internazionale delle Arti e dei Mestieri; raduno prestigioso di oltre duecento artisti provenienti da tutta l’Europa, giunto alla sua seconda edizione, ideata e proposta dall’artista francese Olivier Hodapp.

Saranno tre giorni intensi dedicati all’arte, intesa come linguaggio universale e incontro di popoli. Oltre all’esposizione delle loro opere, gli artisti si confronteranno in una perfomance live sul tema ” la siege de la folie”, lasciando la traccia del loro passaggio in un murale all’ingresso del centro che li ospiterà.