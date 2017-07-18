City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il reggino Allegra al Festival Deod’art 2 di Saint- Diè des Vosges in Francia

Il pittore reggino Alessandro Allegra sarà a Saint-Dié, in Francia, dal 21 al 23 luglio tra oltre duecento artisti europei

18 Luglio 2017 - 08:21 | di Redazione

Alessandro Allegra al Festival Deod'art 2, foto 2

Il  pittore Alessandro Allegra sarà presente nei giorni del 21, 22, 23 Luglio 2017 a l’Espace Copernic di Place Julies Ferry, di Saint-Dié, in Francia, al Festival internazionale delle Arti e dei Mestieri;  raduno prestigioso di oltre duecento artisti provenienti da tutta l’Europa, giunto alla sua seconda edizione,  ideata e proposta  dall’artista francese Olivier Hodapp.

Saranno tre giorni intensi dedicati all’arte, intesa come linguaggio universale e  incontro di popoli. Oltre all’esposizione delle loro opere, gli artisti si confronteranno  in una perfomance live sul tema ” la siege de la folie”, lasciando la  traccia del loro passaggio in un murale all’ingresso del centro che li ospiterà.

Alessandro Allegra al Festival Deod'art 2, foto 1

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Arte
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?