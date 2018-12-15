Domenica 16 dicembre al Cinema Aurora il primo cortometraggio girato dai bambini di nido e scuola dell'infanzia di Crescere Insieme: ingresso gratuito

Puntuale con le festività di fine anno e attesissimo, visto il successo di partecipazione degli ultimi anni, arriva l’evento organizzato da CRESCERE INSIEME, il centro servizi per l’infanzia che quotidianamente si dedica ai più piccoli con laboratori, progetti e iniziative sempre brillanti.

UN NATALE DA OSCAR PER UN CRESCERE INSIEME DA OSCAR, il primo cortometraggio realizzato da bambini di asilo nido e scuola dell’infanzia, girato a Reggio Calabria, prodotto da Crescere Insieme, con le riprese di Francesco Nucara, sarà proiettato sul grande schermo del Cinema Aurora domenica 16 dicembre, con inizio alle ore 9:45, ingresso gratuito.

Abili attrici e promettenti attori, anche quest’anno, saranno i tantissimi bambini che partecipano alle numerose attività organizzate quotidianamente dal centro. L’invito è rivolto a tutti.