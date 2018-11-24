Il Laboratorio delle Arti e delle Lettere 'Le Muse' sceglie Palazzo Speziali per una conversazione sul senso civico, con ospiti e visita al Museo della Civiltà Contadina

Ancora un evento di grande importanza sociale domenica 25 novembre per il Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria che trasferiscono il classico salotto pomeridiano domenicale con la prima trasferta del nuovo anno sociale.

E’ nel dna de “Le Muse” – dichiara – il presidente Giuseppe Livoti, sin dalla fondazione dell’associazione quasi 20 anni fa, andare a ricercare luoghi inediti o siti deputati, volti alla conoscenza o riscoperta di aspetti poco conosciuti o utili per una narrazione della Calabria che amiamo.

In questa ottica si è pensato di riflettere su coloro i quali quotidianamente prestano la loro attenzione al senso civico, alla società da ricostruire, agli ultimi, e lo fanno con i loro ruoli e la loro diversità.

La conversazione ‘Impegno Civile’ a Palazzo Speziali

A Palazzo Speziali di S. Ilario dunque domani, domenica 25 aprile alle ore 18 si terrà una conversazione dal titolo “Impegno Civile”, evento fuori porta che ribadisce come è importante illustrare le virtù che formano il vero cittadino e conquistano o mantengono il buon governo.

Saranno presenti Debora Cartisano – coordinamento Libera Locride, Antonio Carneri – consigliere comunale delega alla cultura, Ilario Amendolia – direttore Ed. “Riviera”, Federica Roccisano – presidente della Cooperativa Sociale Hermes 4.0. L’incontro vedrà il saluto del primo cittadino dott. Pasquale Brizzi e sarà coordinato dai giornalisti Maria Teresa D’Agostino e Giuseppe Livoti.

La visita al Museo della Civiltà Contadina

I soci Muse saranno presenti nella nota cittadina della locride dal primo pomeriggio in quanto visiteranno il Museo della Civiltà Contadina ospitato presso la sede del Comune a Palazzo Carbone e riscopriranno i beni artistici e monumentali del territorio.