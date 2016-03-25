L’ass. ‘Pasquale Chilà’ alla regata nazionale di Augusta

Entra nel vivo la stagione velica 2016 e l’associazione “Pasquale Chilà” è pronta a far vivere nuove ed importanti esperienze ai suoi giovani velisti di punta. Sabato 26 e domenica 27 marzo la squadra under 16 composta da Riccardo Lavino, Matteo Cola, Milo Cutrupi e Giulia Galante parteciperà alla regata nazionale organizzata dall’Asd “Club Nautico Augusta” nelle acque aretusee antistanti il golfo Xifonio. La competizione, riservata alle imbarcazioni 555 Fiv, vedrà ai nastri di partenza i migliori velisti nazionali nelle categorie under 19 e under 16.

Il programma della regata

Il programma prevede domani alle 10 il briefing e alle 11 il segnale di avviso prima prova; dopodomani, sempre alle 11, il segnale di avviso prima prova, che non potrà comunque essere dato oltre le 15.30. Potranno essere disputate un massimo di tre prove al giorno ed un totale di sei prove. Dopo quattro prove completate è prevista una prova di scarto. Per ragioni di sicurezza, in caso di condizioni climatiche avverse il Comitato di regata potrà vietare l’utilizzo dello spinnaker. Saranno premiati i primi tre assoluti ed il primo assoluto tutto con equipaggio under 16.

A guidare la spedizione reggina alla regata nazionale siciliana ci sarà la presidentessa dell’associazione Paola Chilà. “Sarà un importante banco di prova per misurare il grado di crescita dei nostri velisti – ha detto la numero uno del sodalizio reggino. Anche se fra mille difficoltà organizzative e logistiche, abbiamo deciso di partecipare ad una competizione di alto livello tecnico. Sono certa che i nostri giovani atleti sapranno ben figurare al cospetto dei loro coetanei provenienti da tutta la penisola”.