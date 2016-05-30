L’associazione Athletic Center promuove uno stage a difesa delle donne

Stage gratuito di difesa personale femminile con avvocato, psicologa e istruttori FIJLKAM: iscrizioni sul canale Facebook della palestra

L’Associazione sportiva Athletic Center, organizza uno stage di circa 100 minuti sulla difesa personale femminile che si terrà domenica 12 Giugno 2016.

Parteciperanno: un avvocato, il quale darà nozioni legali sulla difesa personale, l’eccesso di difesa esaminando alcuni casi pratici; una psicologa, che analizzerà i processi psichici sia dell’aggressoreche della vittima, ed il pericoloso effetto “breezing”; insegnanti di difesa personale accreditati FIJLKAM che illustrerrano tecniche di M.G.A, Judo ed altre arti marziali.

Lo scopo del seminario è dimostrare che la difesa personale femminile è una pratica reale e fattibile, se seguita in un certo modo, non si può scindere la sfera pratica da quella psicologica,nè ignorare le conseguenze che si potrebbero avere se si causano danni eccessivi rispetto l’aggressione.

Lo stage sarà totalmente gratuito fino a 40 partecipanti da un’età di partenza di 15 anni, l’iscrizione avviene tramite il canale Facebook della palestra.