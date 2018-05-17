Dal 18 al 20 maggio l'associazione Attivamente è al Comicult and Games di Rende con le mostre Legalità nel fumetto e Cartoonicidio, aspettando il Lamezia Comics & Co

Ancora un’importante collaborazione per l’Associazione Culturale Attivamente, organizzatrice del Lamezia Comics & Co …, prima fiera del fumetto e del cinema d’animazione della Calabria, la cui decima edizione si terrà a Lamezia Terme dal 14 al 16 settembre.

Il Comicult and Games di Rende

In questo fine settimana infatti (18-20 Maggio) i ragazzi dell’Associazione Culturale Attivamente saranno presenti alla prima edizione del “Comicult and Games” di Rende (CS), festival dedicato al mondo della cultura nerd.

Continuano così i preparativi della decima edizione del Lamezia Comics & Co…, nonché l’attività di promozione della manifestazione, che in Calabria ha fatto da apripista e a cui diverse altre realtà nel corso degli anni si sono ispirate. In tale ottica si colloca l’invito a collaborare con l’Associazione culturale “CULT”, organizzatrice del festival di Rende (CS), che i ragazzi di Attivamente hanno prontamente accolto.

Le due mostre portate da Attivamente

Per l’occasione l’Associazione Attivamente curerà l’allestimento di due mostre che hanno già riscosso ampio successo al Lamezia Comics & Co…: la mostra “Legalità nel fumetto” con le illustrazioni di Lelio Bonaccorso, un viaggio attraverso i volti e le storie di persone che hanno lottato contro la malavita organizzata, perdendo la propria vita lasciando così un segno indelebile, e la mostra “Cartoonicidio” con i disegni di Claudio “Claps” Iemmola della quale l’autore riferisce “Il nerdismo e il fanatismo per i vecchi cartoni anni 70-80 hanno le ore contate. Avvertenza a tutti i quarantenni nostalgici: preparatevi a piangere lacrime amare”

Per informazioni ed aggiornamenti sulla decima edizione del Lamezia comics & Co… e sulle attività future dell’ Associazione Culturale Attivamente, non mancate venerdì, sabato e domenica al Comicult and Games di Rende (CS).