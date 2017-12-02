Domenica 3 dicembre alle 18 il salotto culturale de Le Muse a Reggio Calabria tra Orazio, filosofia di vita e un confronto aperto sul vino

Si preannuncia interessante l’appuntamento domenicale de LE MUSE domenica 3 dicembre alle ore 18 presso la Sala D’Arte “Le Muse” di via San Giuseppe 19 di Reggio Calabria.

Il presidente Giuseppe Livoti ricorda che tale manifestazione altro non è che una semplice provocazione, volutamente denominata “IN VINO VERITAS…” prendendo d’esempio una frase simbolica che ricorda come scrive Orazio, «che cosa non rivela l’ebbrezza? Essa mostra le cose nascoste». Inoltre il poeta romano sosteneva che i re «torturano con il vino colui che essi non sanno se sia degno di amicizia» frase che animerà la conversazione targata Muse.

Queste le coordinate su cui si muoveranno gli ospiti del salotto, i quali si soffermeranno sull’argomento in base alla loro esperienza lavorativa, umana e sociale non dimenticando l’attuale periodo storico.

Una filosofia di vita ed insieme uno scherzoso paralogismo porterà ad un confronto aperto Cosimo Sframeli – Luogotenente dei Carabinieri – giornalista e scrittore, Giovanna Cusumano – avvocato e già presidente della Commissione Pari Opportunità Regione Calabria e Carmelo L. Romeo delegato Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino.