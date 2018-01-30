L’associazione NAOS Arte&Cultura, fucina di ricerca e significato nelle sfaccettature del linguaggio umano in tutte le sue manifestazioni artistiche, poetiche e culturali, organizza, nel periodo primaverile, presso una delle sedi più prestigiose della Città Metropolitana di Reggio Calabria, una rassegna espositiva di fotografia, pittura e scultura, che avrà per titolo “Amore e Psiche: una favola moderna”.

TEMA DELLA MOSTRA

Amore e Psiche, una delle leggende più belle che siano state consegnate all’umanità: un caleidoscopio di spunti – sempre attuali – sull’amore, sulla vita e sulla morte.

La favola di Apuleio e le sue letture

Una favola, quella di Apuleio, che racconta la ricerca dell’anima umana, favola quanto mai attuale nella realtà odierna che nega sempre più all’uomo gli spazi del sacro.

Che di questa fiaba si possa cogliere solo l’amore passionale; piuttosto che si venga travolti dall’allegoria neoplatonica del sentiero verso l’illuminazione, passando attraverso la curiosità per giungere alla conoscenza e alla saggezza; che ci si senta attratti dall’interpretazione junghiana delle prove a cui viene sottoposta Psiche per giungere alla consapevolezza come una “ sceneggiatura del principio femminile”, o che si resti soggiogati dal significato religioso dell’amore come scintilla divina, questa storia rimane una dei più intriganti e fascinosi racconti che ci sono stati tramandati, in grado di suscitare interesse in grandi e piccini e di stimolare la sensibilità creativa di ogni artista.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Ogni artista che vorrà partecipare all’esposizione, offrendo la sua personale interpretazione della favola di Apuleio, potrà farne richiesta inviando una mail all’indirizzo: naos.artecultura@gmail.com, specificando nell’oggetto: “Selezione progetto espositivo AMORE E PSICHE: UNA FAVOLA MODERNA”, entro e non oltre il 28 FEBBRAIO 2018, riportando dati personali, recapiti e allegando foto delle opere che intende presentare in mostra, corredate di dettagli tecnici (titolo, tecnica, dimensioni, anno) e breve sinossi.

Limiti di dimensione per le opere

Ogni artista può partecipare con una o due opere di dimensioni massime 100x100cm (compresa cornice). L’opera deve essere rigorosamente senza vetro.

Ogni scultore può partecipare con massimo due opere di dimensioni massime 200x100x100cm.

Ogni fotografo può presentare fino a dieci scatti per la selezione.

La quota di partecipazione

Solo nel caso in cui l’artista venga selezionato dal Consiglio Direttivo dell’associazione, dovrà versare la quota di partecipazione (quota che deve essere versata anche dagli associati), stabilita in euro 15,00 (quindici) per tutte le categorie.

La quota è chiesta a parziale copertura delle spese organizzative (allestimento, guardiania delle sale, assicurazione, pubblicità, segreteria).

L’iscrizione viene considerata valida a tutti gli effetti quando si riceve copia del versamento effettuato. La quota si può versare tramite bonifico: IBAN IT32Y0101016320100000003898 intestato a Gallo Alessandro o con versamento su postepay n. 4023 6009 2842 8541 intestata a Eleonora Maria Barbaro (codice fiscale BRBLRM81P49H224P).

Il sito dell’associazione e la pagina facebook saranno costantemente aggiornati e conterranno notizie relative alle possibili modifiche che il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento, ai fini di una sempre migliore riuscita della manifestazione.

Responsabilità e trattamento dei dati

Il comitato organizzativo garantisce, nelle ore di apertura al pubblico, guardiania delle sale espositive, ma declina ogni responsabilità per eventuali furto o incendio delle opere. Gli artisti acconsentono al trattamento e ufficializzazione dei dati personali ai fini della gestione dell’evento, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

L’iscrizione alla selezione implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare a:

E-mail: naos.artecultura@gmail.com Cellulare: 334/2142346 oppure 339/5906511

Sito web: http://naosartecultura.wixsite.com/naos

Fonte: Alessandro Gallo – Presidente NAOS Arte & Cultura