Naos presenta il suo primo concorso artistico-letterario

Nata durante la doppia personale “Elements” di Alex Gallo e Eleonora Maria Barbaro (in arte Negr Art) presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria lo scorso novembre, l’Associazione NAOS Arte&Cultura si costituisce ufficialmente il 1° marzo 2017.

Il successo della mostra e la sinergia creatasi tra gli artisti, compreso il giovanissimo studente dell’Accademia delle Belle Arti: Angelo De Masi (invitato a presentare la sua interpretazione dei quattro elementi durante uno degli incontri culturali previsti all’interno della rassegna), hanno scatenato la voglia di concretizzare questa bellissima esperienza ben oltre se stessa, dando origine all’Associazione NAOS Arte & Cultura.

Fucina creativa, cardine di ricerca e significato delle sfaccettature del linguaggio umano, in tutte le sue manifestazioni artistiche, poetiche e culturali, Naos presenta e si presenta con il concorso nazionale artistico-letterario sui libri d’artista, il cui regolamento completo e il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito

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