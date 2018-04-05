Il terzo modulo del corso su Educazione e social media si tiene il 6 e l'11 aprile all'IC Nosside-Pythagoras, con Giuseppina D'Auria ed Emilio Lastrucci

La scuola oggi richiede continuo aggiornamento, le dinamiche cambiano costantemente, le esigenze degli studenti pure, i docenti devono tenersi al passo e non è semplice, in tal senso, l’As.Pe.I. (Associazione Pedagogica Italiana) sezione di Reggio Calabria, nell’ambito delle iniziative programmate per l’anno sociale 2017/18, che hanno acquisito il Patrocinio della Città Metropolitana e del Consiglio Regionale, d’intesa con la D.S. Prof.ssa Margherita Nucera, promuove le attività di formazione in servizio ai sensi della L. 107/2015, e nasce così il terzo modulo del corso di formazione in sede presso l’I.C. “Nosside-Pythagoras”

sul tema Educazione e Social media: temi, problemi, prospettive

06 Aprile 2018, venerdì, h. 15.00-18.00: “Rete e Apprendimento: quali prospettive educative?”. Relaziona la ssa Giuseppina D’Auria, consulente pedagogico – Cosenza.

11 Aprile 2018, mercoledì, 15.00 – 18.00 “L’incidenza dei Social media nel rapporto educativo Genitori – Figli”. Relazione il Prof. Emilio Lastrucci, Presidente Nazionale dell’As.Pe.I. , docente di Pedagogia Generale Università della Basilicata.

Nel corso degli incontri saranno operativi alcuni gruppi di approfondimento, in attività laboratoriale.

A conclusione del corso verrà rilasciato ai docenti partecipanti idoneo attestato da parte dell’As.Pe.I.