Dopo qualche mese di pausa invernale e dopo la chiusura della sessione d’esami, il CoffingHouse riapre i battenti in veste notturna per ospitare nuove serate all’insegna della musica e del divertimento. Ricominceranno a breve, infatti, le feste organizzate dall’Associazione Studentesca Culturale “E.U.Re.Ca.”, presente e attiva ormai da anni nel contesto universitario della nostra città e, in particolare, tra i Dipartimenti di Ingegneria.

Le serate saranno principalmente rivolte agli studenti dei diversi Dipartimenti dell’Università Mediterranea e offriranno loro qualche ora di puro divertimento in un ambiente a loro noto e familiare. Quella che di giorno, infatti, è la Caffetteria dei Dipartimenti di Ingegneria, di sera si trasformerà in una location unica e spaziosa, perfetta per accogliere chiunque voglia partecipare agli eventi.

Vista la piena riuscita delle serate che si sono svolte durante la prima parte dell’anno accademico, ci sono i migliori presupposti per augurarsi che la prossima stagione sia altrettanto carica di successi.

E.U.Re.Ca. invita tutti gli studenti a seguire le sue pagine Facebook e Instagram, per non perdere gli aggiornamenti e le news sui prossimi eventi.