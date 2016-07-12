L’associazione Visionarte propone la mostra ‘Scarti d’arte’

Venti artisti e opere di pittura, scultura e installazioni nate da materiali di scarto: la mostra dell'associazione Visionarte nell'Estate Reggina 2016

La neonata associazione artistico-culturale “VISIONARTE”, dopo aver realizzato con successo la mostra di beneficenza su San Giorgio, La collettiva d’arte “Traslucenze“, L’estemporanea pittorica per piccoli artisti, l’estemporanea di pittura “Filoconduttore Rosso”, si inserisce anche nel programma dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria denominato “Estate Reggina 2016” con un progetto espositivo intitolato “Scarti d’Arte”.

L’intento intrapreso dall’associazione, nelle parole degli ideatori del progetto -Giovanni Votano e Marilena Marcianò-, è quello di “educare alla bellezza ricavata anche da ciò che viene scartato, sensibilizzare il prossimo alla cura e alla salvaguardia dell’ambiente, valorizzando gran parte di possibili rifiuti, trasformandoli in oggetti d’arte”.

La mostra prevede l’esposizione di opere artistiche che spaziano dalla pittura, alla scultura alle installazioni.

Venti sono gli artisti in questa rassegna, che vede anche la partecipazione speciale dell’associazione “Più riciclo più solidarietà” di Davoli (CZ).

Vernissage Venerdì 15/07/2016 alle ore 18:00. La mostra sarà visitabile dal 16/07/2016 al 21/07/2016. Orari: Mattina dalle 9:30 alle 13:30 – Pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00.