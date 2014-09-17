Latine e francesi i migliori a letto:lo rivela l’infografica “I mondiali del sesso”

Greci in testa per frequenza e italiani al decimo posto: l'infografica I Mondiali del Sesso raccoglie dati e curiosità con il parere di Franco Trentalance

Qual è la popolazione al mondo che fa più sesso? A quanto pare sono i greci che con una media di 11,5 rapporti sessuali al mese guidano il vertice della classifica dell’accoppiamento. E l’Italia? Deve accontentarsi di un decimo posto, con poco più di 100 rapporti l’anno con una media mensile di 8,8 rapporti.

A svelarlo è l’infografica I Mondiali del Sesso, realizzata da Tag24, quotidiandi attualità e cultura che ha messo insieme i dati delle più recenti ricerche in materia di sesso e ha chiesto la collaborazione di un vero esperto: il pornodivo Franco Trentalance.

I migliori a letto secondo l’esperto

In particolare, l’attore grazie alla sua esperienza ha rivelato chi sono i migliori a letto per nazionalità: sul podio maschile troviamo al primo posto i francesi, seguiti dagli italiani e da spagnoli e brasiliani insieme sul terzo gradino.

Le donne più brave? Le latine. Al secondo posto le ragazze est europee e al terzo le italiane. Un vero e proprio viaggio nel mondo delle curiosità, classifiche e abitudini che regolano una delle attività più amate sul nostro pianeta: ogni giorno infatti nel mondo si consumano circa un miliardo di rapporti sessuali. Ma non tutti lo vivono allo stesso modo e non tutti sono in grado di garantire lo stesso livello di prestazioni, come i giapponesi che all’ultimo posto della classifica dell’amore fanno sesso 3,7 volte in un mese.

Durata e partner: le curiosità dell’infografica

A durare di più invece sono gli australiani (4 minuti), seguiti da americani (3,45) e canadesi (3,41), mentre il mito dell’amante latino si conferma nel numero di partner collezionati in una vita: al primo posto gli uomini brasiliani (27 partner) e le donne messicane (14 partner). Chi c’è al primo posto nella classifica di chi cerca più porno sul web? E di che nazionalità saranno i più giovani ad avere il primo rapporto sessuale? Le risposte a queste e ad altre curiosità in un’infografica divertente che si chiude con la personale classifica di Franco Trentalance. Il pornodivo che grazie al suo umorismo ed alla sua intelligenza ha avuto il merito di rappresentare il porno in chiave ironica e leggera svela il podio delle nazionalità più focose e prestanti sotto le lenzuola.