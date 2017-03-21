L’attore reggino Giacomo Conti nella seconda stagione della serie Mediaset ‘Furore’

L’attore reggino Giacomo Conti dopo la brillante partecipazione alla fiction ‘’Solo Per amore 2’’, che andrà in onda, a breve, su Canale 5 in prima serata; è stato scelto come protagonista in “Furore 2 – Il vento della speranza”, con tematiche sempre piu’ attuali ed al passo con i tempi. La fiction Mediaset è stata premiata al Roma Fiction Fest nel 2014.

La fiction – in 8 puntate – è co-prodotta da Mediaset ed Ares Film (casa produttrice di serie come “Il bello delle donne”, “L’onore e il rispetto” ed “Il peccato e la vergogna”). Le riprese della prima stagione della fiction si sono svolte nell’estate 2013. I protagonisti della fiction furono Giuliana De Sio, Francesco Testi, Massimiliano Morra, Elena Russo, Cosima Coppola e Stefano Dionisi con la partecipazione di Ángela Molina e Alessandra Martines.

Sono già iniziate le riprese della seconda stagione che ha visto l’uscita di scena di Giuliana De Sio, Stefano Dionisi, Francesco Testi e Sergio Arcuri, tra la new entry invece si segnalano Remo Girone, Giacomo Conti, Vanessa Gravina, Domiziana Giovinazzo, Francesco Monte, Laura Torrisi, Alex Belli, Lorenzo Flaherty, Annamaria Malipiero e Alessandra Barzaghi.

Giacomo Conti ha preso il posto di Francesco Testi ed interpreta il protagonista Vito Licata fratello maggiore di Saro Licata (Massimiliano Morra); l’attore reggino interpreta un ostinato lavoratore del Sud che decide di emigrare con la sua famiglia per assicurarsi dignità, lavoro e fortuna.