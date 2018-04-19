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L’attrice calabrese Cettina Crupi premiata a Fiumefreddo di Sicilia

L'attrice calabrese Cettina Crupi premiata come migliore attrice emergente per il vernacolo: il 10 maggio esce la sua serie web

19 Aprile 2018 - 08:40 | di Vincenzo Comi

L'attrice calabrese Cettina Crupi con il premio di migliore attrice emergente a Fiumefreddo di Sicilia

Si è svolta con successo nello splendido scenario del Casale Papandrea di Fiumefreddo Catania la trentesima edizione del Premio itinerante nazionale ad honorem condotto da Francesco Mazzullo.

Tra i premiati anche l’attrice calabrese Cettina Crupi che ha ritirato il premio come migliore attrice emergente per il vernacolo calabrese. Un riconoscimento per i piccoli traguardi raggiunti in questi anni nonchè un motivo di spinta. Ad attenderla infatti l’uscita della serie web giorno 10 maggio per la regia di Salvo Bonaffini e la fotografia di Nino Celeste che l’hanno vista impegnata nell’entroterra siciliano per trattare il delicato tema del femminicidio.

“Sono contenta di questo riscontro in Sicilia e dell’affetto che amici e conoscenti mi fanno sentire ogni qual volta riesco a portare a termine un progetto – spiega Cettina Crupi – questo percorso è molto difficile ma non mi manca la tenacia necessaria per raggiungere i miei piccoli obiettivi. Un ringraziamento ancora a Francesco Mazzullo che ha riposto in me la speranza del voler semplicemente e amorevolmente fare”.

Lido Chiringuito, immagine presente in libreria

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Femminicidio Spettacolo
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