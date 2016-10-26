Laura Pausini dedica il concerto a Giulia, bimba calabrese scomparsa a soli 5 anni

“Ciao Giulia, vola in alto con le tue ali grandi e belle come te…il concerto di questa sera lo dedico a te…”.

Scrive così su Twitter la famosa cantante Laura Pausini, che decide di dedicare il suo concerto a Stoccarda proprio a Giulia, la bimba crotonese scomparsa per un male incurabile a soli 5 anni.

Un bellissimo e nobile gesto quello della cantante, che sceglie così di ricordare la bimba, sua piccola grande fan, che era riuscita ad assistere ad uno dei suoi concerti lo scorso 11 gennaio.

Durante un precedente concerto a San Siro Laura aveva fatto salire sul palco la piccola Giulia, facendole una sorpresa e cantando insieme, dedicandole il brano “Le cose che vivi”. A distanza di 5 mesi dall’evento arriva la cattiva notizia e la cantante decide di annunciare che il concerto di Stoccarda, in Germania, sarebbe stato dedicato a lei.

Un momento dunque fortemente toccante per tutti gli spettatori ma anche per chi ha appreso la notizia dai social. Una dedica sincera e umana, un gesto che ha fatto sentire la sua forte vicinanza a tutti quelli che vogliono bene a Giulia.