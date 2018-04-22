Artista completa e complessa, Annaluana Tallarita presenta 'Il Potere del Potere', un viaggio tra i luoghi, gli archetipi e i simboli del potere

Annaluana Tallarita è un’artista completa e complessa, con all’attivo un percorso artistico di creatività inesauribile, ed un consolidato percorso culturale che l’ha vista, sin dagli esordi, rappresentare la realtà tramite la musica, la pittura, la fotografia e la scrittura.

Come ben sappiamo l’opera più importante di un artista è in primo luogo se stesso, ecco perché prima di tutto bisogna conoscere la sua personalità, di donna e di artista. Il suo percorso evolutivo sia caratteriale che artistico. Questo è l’unico modo per avere successo nella comprensione delle sue opere.

Annaluana Tallarita, artista che ama identificarsi con i suoi personaggi ed i suoi paesaggi per poi perdersi artisticamente in essi, è una donna tenace e costante, che lascia la sua Terra e gira il mondo per conoscerlo e capirlo.

Il suo nuovo lavoro “Il Potere del Potere” è un viaggio all’interno del potere, dei suoi luoghi, dei suoi archetipi ed artefatti, delle sue evoluzioni, dei suoi oggetti, delle sue architetture,dei suoi messaggi e dei suoi simboli. Un viaggio che ognuno di noi dovrebbe fare, perché il Potere è il compagno di viaggio della nostra vita: c’è chi lo esercita e chi lo subisce, chi lo brama e chi lo scaccia. Noi possiamo tentare di ignorarlo, ma lui non ignorerà mai la nostra vita.