Dal 4 settembre interventi adulticidi a Catona, Gallico, via Vittorio Emanuele, Lungomare Falcomatà e Pellaro: calendario e consigli ai cittadini

Di seguito la nota dell’AVR:

“Informiamo i cittadini che, dal 4 settembre eseguito il servizio di disinfestazione nella fascia costiera dei quartieri di Pellaro, Gallico, Catona, Via Vittorio Emanuele e del Lungomare Falcomatà, tramite interventi radicali adulticida, secondo misure di profilassi ASP, nel completo rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti in materia.

Tale intervento verrà eseguito nelle date riportate nel calendario.

Pertanto, si consiglia alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, nonché di avere cura degli animali domestici.

Si fa presente che TUTTI I PRODOTTI, NATURALI O DI SINTESI, IMPIEGATI SONO RIGOROSAMENTE CONTROLLATI DAL MINISTERO DELLA SANITÀ, e che, gli interventi sono mirati ai biotipi infestanti (blatte, mosche e zanzare) per eliminare solo l’organismo bersaglio, agendo quindi in maniera selettiva, SENZA danneggiare l’ambiente o effettuare trattamenti tossici per altri organismi.

DALLE ORE 01:00 DI LUNEDÌ 4 SETTEMBRE – ZONA DEL LUNGOMARE DI CATONA.

DALLE ORE 01:00 DI MARTEDÌ 5 SETTEMBRE – ZONA DEL LUNGOMARE DI GALLICO.

DALLE ORE 01:00 DI MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE – VIA VITTORIO EMANUELE.

DALLE ORE 03:00 DI GIOVEDÌ 7 E VENERDÌ 8 SETTEMBRE – ZONA DEL LUNGOMARE FALCOMATÀ.

DALLE ORE 01:00 DI SABATO 9 SETTEMBRE – ZONA DEL LUNGOMARE DI PELLARO.

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650, la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’applicazione mobile DifferenziAPP.”