L’AVR comunica il programma di disinfestazione nella fascia costiera
Dal 4 settembre interventi adulticidi a Catona, Gallico, via Vittorio Emanuele, Lungomare Falcomatà e Pellaro: calendario e consigli ai cittadini
31 Agosto 2017 - 10:23 | di Vincenzo Comi
Di seguito la nota dell’AVR:
“Informiamo i cittadini che, dal 4 settembre eseguito il servizio di disinfestazione nella fascia costiera dei quartieri di Pellaro, Gallico, Catona, Via Vittorio Emanuele e del Lungomare Falcomatà, tramite interventi radicali adulticida, secondo misure di profilassi ASP, nel completo rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti in materia.
Tale intervento verrà eseguito nelle date riportate nel calendario.
Pertanto, si consiglia alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, nonché di avere cura degli animali domestici.
Si fa presente che TUTTI I PRODOTTI, NATURALI O DI SINTESI, IMPIEGATI SONO RIGOROSAMENTE CONTROLLATI DAL MINISTERO DELLA SANITÀ, e che, gli interventi sono mirati ai biotipi infestanti (blatte, mosche e zanzare) per eliminare solo l’organismo bersaglio, agendo quindi in maniera selettiva, SENZA danneggiare l’ambiente o effettuare trattamenti tossici per altri organismi.
DALLE ORE 01:00 DI LUNEDÌ 4 SETTEMBRE – ZONA DEL LUNGOMARE DI CATONA.
DALLE ORE 01:00 DI MARTEDÌ 5 SETTEMBRE – ZONA DEL LUNGOMARE DI GALLICO.
DALLE ORE 01:00 DI MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE – VIA VITTORIO EMANUELE.
DALLE ORE 03:00 DI GIOVEDÌ 7 E VENERDÌ 8 SETTEMBRE – ZONA DEL LUNGOMARE FALCOMATÀ.
DALLE ORE 01:00 DI SABATO 9 SETTEMBRE – ZONA DEL LUNGOMARE DI PELLARO.
Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650, la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’applicazione mobile DifferenziAPP.”
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie