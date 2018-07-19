Organizzato dall’Associazione Pro-Loco del Comune di Motta San Giovanni e dall’Associazione musicale e culturale Magna Grecia avrà luogo Mercoledì 1° Agosto 2018, ore 21, un evento spettacolare con Antonio Castrignanò e la sua band in concerto, nella Piazza delle Medaglie d’Oro a Lazzaro in prossimità dell’Antiquarium Leucopetra.

Dal 2003 sul palco del festival itinerante “La Notte della Taranta” (Festival 2018, dal 3 al 23 agosto) Castrignanò viene definito negli anni personaggio simbolo del prestigioso festival nel quale è musicista, voce e tamburo.

Antonio Castrignanò, cantante della tradizione etnomusicale salentina nonché compositore di colonne sonore, ha suonato e collaborato con artisti come Stewart Copeland, Mauro Pagani, Giuliano Sangiorgi, Goran Bregovic e Ludovico Einaudi, . e tanti altri ancora, esibendosi su palchi e festival di grande prestigio internazionale.

La serata “SALENTO IN…CANTO MEDITERRANEO”, evento imperdibile per gli amanti della musica etnica popolare, rientra nel programma delle manifestazioni estive organizzate dalla Pro Loco mottese, di cui è nuovo Presidente Giovanna DI DIA, ed annovera il patrocinio della Regione Calabria unitamente ad Associazioni ed Enti locali.