Con la presente si vuole rappresentare una situazione di vergogna ed irresponsabilità amministrativa. Una diecina di guasti alla rete idrica comunale, in maniera continuativa da settimane ed in alcuni casi da mesi, continuano a sprecare tantissimi litri di acqua. Basta fare un giro per le vie principali del paese, nei pressi dell’accesso al Lungomare Cicerone, lungo la via che porta al cimitero, sulla ss106, ecc.

La domanda che si pongono tantissimi cittadini è per quale ragione non si provveda alla loro riparazione; abbiamo chiesto informazioni e ci hanno spiegato che tutta quell’acqua viene conteggiata nel consumo che si paga alla Sorical.

Quindi sono sprechi che poi andranno ripartiti fra i cittadini, ed allora questa bolletta dovremmo mandarla a chi di competenza, all’ ufficio tecnico ed all’assessore ai lavori pubblici; una perdita di queste è rimasta quasi due mesi, sprecando acqua notte e giorno ; comprendiamo la difficoltà di fare opere nuove, ma per le piccole cose basta poco; se l’acqua che si spreca ha un costo, allora converrebbe ripararle il prima possibile. Oltre al danno anche la beffa.

Le famiglie si sono viste recapitate tante bollette, anche senza lettura dei contatori, tutti dicono che c’è tanta evasione, ma di questo spreco non parla nessuno.

QUESTI SPRECHI LI PAGHIAMO NOI NELLE BOLLETTE. BISOGNA SVEGLIARSI. Basta con gli sprechi.