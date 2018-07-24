Lazzaro, torna l’evento ‘Liberamente’
Il 16 agosto a Lazzaro di Motta San Giovanni torna il Liberamente Festival dell'associazione Kleos, con Eman in concerto e un impegno contro le barriere architettoniche
24 Luglio 2018 - 15:30 | di Eva Curatola
<<Liberamente Festival 2018>>, l’evento organizzato annualmente dall’Associazione mottese Kleos, si terrà il prossimo16 agosto in riva allo Stretto di Messina a Lazzaro nel Piazzale dell’ex Campo Sportivo ( Lido Sogno), con il patrocinio del Comune di Motta San Giovanni, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Regione Calabria e con la collaborazione della Pro-Loco e di tante altre Associazioni sportive, ambientaliste, culturali.
Quest’anno l’associazione Kleos , con altre associazioni locali e i ‘Volontari Vagabondi’, ha intrapreso in partnership una campagna di sensibilizzazione contro le barriere architettoniche, per diffondere i valori dell’azione condivisa , con iniziative di cittadinanza attiva e allo scopo di intuire l’emersione dei bisogni delle persone diversamente abili.
Vi è vivo interesse ed attesa di conoscere conduttore ed Ospiti nonché il programma dettagliato del festival Liberamente 2018, con alle ore 21 <<Eman in concerto>> e tanta buona musica dal vivo. Questo giorno di festa è un evento encomiabile, che si propone un obiettivo chiaro: abbattere le barriere architettoniche e promuovere la cultura dell’inclusione sociale e dell’accessibilità.
L’Associazione Kleos e la cittadinanza Lazzarese Vi attendono Giovedì 16 Agosto 2018 sulla riviera jonica reggina in prossimità del Lido Sogno.
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