Le bellezze di Reggio Calabria in onda sul canale Marcopolo

Le panoramiche aeree mozzafiato del Lungomare di Reggio Calabria, il tour sul bus turistico scoperto, l’imponenza del Castello Aragonese, la bellezza della Basilica Cattedrale.

Una vera e propria cartolina virtuale di Reggio Calabria verrà spedita giovedì 29 agosto alle ore 20.20 dal canale tematico Marcopolo (canale 222 digitale terrestre o www.marcopolo.tv) grazie allo speciale “I Tesori del Mediterraneo”, l’evento cult dell’estate reggina giunto quest’anno alla sua XIV edizione.

Le telecamere del canale tematico nazionale dedicato ai viaggi, oltre a far rivivere le fasi più salienti della manifestazione organizzata dall’associazione “Nuovi Orizzonti” svoltasi dal 31 luglio al 4 agosto, farà conoscere ai telespettatori la storia millenaria della città dello Stretto, il suo mare, i suoi monumenti, i suoi innumerevoli tesori, grazie alle spettacolari riprese effettuate e dirette da Lorenzo Amadeo.

Il tutto sarà commentato dal giornalista Carlo Arnese e dalla bella Veronica Maya, nota showgirl televisiva e presentatrice de “I Tesori del Mediterraneo”.

Oltre agli interventi di Natalia Spanò, presidente di “Nuovi Orizzonti”, e Paolo Catalano, responsabile organizzativo dell’evento, che spiegheranno la mission de “I Tesori del Mediterraneo”, che non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio scrigno che racchiude in sé spettacolo, bellezza, sport, cultura, promozione turistica e del territorio, che ogni anno in estate viene donato alla città.