Le Club di Locri promette di stupire: ‘Estate 2016, ci sarà da divertirsi’

Il ‘Le Club‘ è diventato oramai un punto di riferimento per i giovani calabresi, la struttura situata a Locri viene presa regolarmente d’assalto da ragazzi disposti a spostarsi di centinaia di decine di chilometri pur di trascorrere una serata diversa, particolare nel suo genere.

L’estate 2016 ha oramai aperto i battenti, Le Club vuole stupire e punta a coinvolgere i giovani con un calendario particolarmente denso di eventi. “Saremo attivi ogni giorno. Per la prima volta nella nostra struttura -dichiara Davide Ruso ai microfoni di City Now– ci sarà spazio anche per la musica latino-americana, prevista il lunedi grazie alla collaborazione con Progetto Salsa di Nino D‘Amico”.

Davide Ruso è uno dei numerosi promoter che si alterna nell’organizzazione dei vari eventi. “Siamo una famiglia. Lo spirito di collaborazione con gli altri organizzatori credo sia il punto di forza del Le Club. Ci aiutiamo e supportiamo a vicenda, sostenuti in modo ideale dai proprietari Davide Monteleone e Cristiano De Lucia. Loro ci fanno sentire a casa”.

Il calendario settimanale delle serate

Assieme ai collaboratori Manuel Quattrone e Stefano Errigo, Davide Ruso organizzerà come di consueto la serata del sabato. Nel corso della settimana gli altri appuntamenti: martedi ‘Serata Italiana‘ con Davide Monteleone e ‘l‘intramontabile‘ Fabio Nesci organizzatori, mercoledi ‘Tipi da spiaggia’ serata organizzata da Jimmi Calabrese.

“Il venerdi Peppe Fontana e Claudio Reitano, assieme ai ragazzi della Magro’s, proporranno una serata focalizzata su un target di età più alto. Domenica invece-spiega nel dettaglio Raso- tocca a Claudio Reitano insieme a Jo Fotia, quest’ultimo organizzerà anche il martedi”.

Ospiti ed eventi di punta dell’estate

Previsti ospiti di rilievo, Ruso non si sbilancia ma ufficializza una data e presenta una originale iniziativa: “Il 9 agosto avremo ‘Il Pagante‘ ospite al Le Club, sarà il nostro evento di punta assieme al 13 agosto. Per luglio stiamo pensando di ‘regalare‘ ai nostri clienti una serata con un dj importante. Attraverso un sondaggio su Facebook sceglieranno loro l’ospite e tramite un sorteggio uno dei fan vincerà una cena con il dj che verrà a suonare”.

Costante e inarrestabile la crescita del Le Club nelle ultime stagioni estive, Locri diventa epicentro della movida calabrese. Gli obiettivi all‘orizzonte sono chiari: “Siamo arrivati ad un punto di svolta, vogliamo fare dell’estate 2016 il nostro anno di consacrazione. Ci sarà da divertirsi, speriamo di poter coinvolgere in modo ancora più intenso e appassionato i nostri clienti”.