Le gemelle di “Ti Lascio una canzone”: ecco dove le rivedremo

Le gemelle calabresi Chiara e Martina Scarpari, terze a «Ti lascio una canzone», lanciano il primo singolo e annunciano le date dei concerti dell'estate

Le due gemelle 14enni calabresi Chiara e Martina Scarpari, hanno terminato quest’anno la Terza Media. La famiglia e i loro compagni di scuola sono i primi fan di questo duo che ha riscosso così tanto successo nell’ultima edizione del programma di Rai1 – TI LASCIO UNA CANZONE, condotto da Antonella Clerici. Chiara e Martina hanno iniziato a studiare canto a 10 anni e vantano nel proprio curriculum diverse esibizioni ad eventi nazionali e partecipazioni a festival canori.

Le vittorie a Ti lascio una canzone

Le soddisfazioni maggiori arrivano tra dicembre 2013 e gennaio 2014, quando superano brillantemente le selezioni di “TI LASCIO UNA CANZONE”.Chiara e Martina debuttano sabato 8 marzo 2014 in prima serata su RAI 1 e vincono la 5^ puntata del programma, con il brano Pensieri e Parole di Lucio Battisti.

Si ripetono una settimana dopo vincendo anche la 6^ puntata, sabato 15 marzo, con il brano Eternità dei Camaleonti. Si esibiscono in tutte le successive puntate con altri brani italiani di successo, colonne sonore di musical e revival della musica Dance anni ‘70/’80, con spezzoni di varietà e parti recitate.

Il terzo posto in finale

Si piazzano al 3° posto assoluto, il 19 aprile 2014, nella finale della 7^ Edizione di TI LASCIO UNA CANZONE, con il brano Pensieri e Parole di Lucio Battisti.

Confermano il 3° posto nella “Finale delle finali” il 26 aprile 2014, la coppa campioni dei brani e dei cantanti finalisti di tutte le sette edizioni precedenti del talent di RAI 1, con il brano “Amor Mio” di Mina. Finito l’impegno con il programma di Rai1, Chiara e Martina, grazie al grande successo riscosso, vengono richieste per numerose esibizioni di notevole spessore, tra le quali il premio “Bellisario” andato in onda su RAI2 il 27 giugno. Di recente sono entrate in studio per iniziare le registrazioni del loro primo disco, anticipato dal singolo “SEMPRE INSIEME” (E. e R. Reitano, A.Dallora, G. Andreetto), arrangiato da Sergio Dallora e Enzo Reitano, sound engineer Luca Degani, prodotto dall’etichetta Mac Rey International, distribuito dal 18 luglio 2014 su tutte le piattaforme digitali online.

Il videoclip è stato girato sul litorale romano, a Ostia, con la regia di Massimiliano Gordiani (Amedeo Minghi, Maryka, L’Essenza del 2). Quest’estate “Le Gemelle” saranno impegnate in date e manifestazioni live, parallelamente all’attività promozionale, questi alcuni appuntamenti già confermati: 18 Luglio Varapodio (RC) – Concerto e presentazione videoclip04 Agosto Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) – “Una voce per lo ionico”30 Agosto Palmi (RC) – “Festa della Varia” ospiti dell’artista israeliana Noa31 Agosto Palmi (RC) – “Festa della Varia” ospiti di Alex Britti e Bianca Atzei26 e 27 Settembre Napoli – “Premio L’altra Italia”11 Ottobre Milano – ospiti della II^ edizione premio “M.stro Franco Reitano” Web Site www.martinaechiara.it Facebook Fan Page facebook.com/pages/Chiara-e-Martina-Scarpari/295705787245639 Youtube Official Channel https://www.youtube.com/channel/UC1SjpdtnZ3s_bzTuncvGkdw online an