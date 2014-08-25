Le gemelle Scarpari ospiti al concorso canoro “Pensieri e parole” a Palmi

Chiara e Martina Scarpari appena rientrate in Italia con in tasca il meritatissimo secondo posto conquistato al festival “New Wave Junior” in Crimea , saranno ospiti del concorso canoro per giovani talenti “Pensieri e Parole” che si terrà a Palmi il 26 agosto in piazza I° Maggio in occasione della festa “Varia”.I fan e i sostenitori delle gemelle calabresi, dopo il successo riscosso in Crimea, avranno il modo di congratularsi da vicino con queste due giovanissime cantanti che in pochissimo tempo hanno raggiunto livelli artistici di rilievo.

Dopo la straordinaria partecipazione al programma condotto da Antonella Clerici su Rai Uno “Ti lascio una canzone”, che ha fatto conoscere a livello nazionale le due gemelle di Varapodio (Rc), la strada per Chiara e Martina è stata tutta costellata di successi e riconoscimenti di prestigio come l’esibizione il 27 giugno scorso al “Premio Bellisario” su Rai Due e l’incisione del singolo Sempre Insieme che in un solo mese ha superato 7mila visualizzazioni sul You Tube. Le sorelle Scarpari, che alfestival in Crimea hanno cantato i loro brani di successo “Pensieri e Parole” ed “Eternità” sono entusiaste di partecipare come ospiti d’onore a questo evento «E’ la nostra prima apparizione in pubblico – hanno dichiarato Chiara e Martina – dopo la parentesi all’estero in Crimea. Siamo emozionate perché sappiamo con quanto affetto gli italiani ci hanno seguito sulla nostra pagina ufficiale Facebook per essere aggiornate su tutto quello che facevamo. Siamo felicissime per questo nostro secondo posto al New Wave Junior, è stata un’esperienza meravigliosa e unica, perché ci siamo esibite all’aperto in uno stadio gremito. Ai ragazzi che canteranno martedì vogliamo dire che si ci credi e se ti impegni al massimo con lo studio della musica puoi realizzare i sogni che hai nel cassetto. Questo ambiente ti offre molte soddisfazioni ma dietro i risultati che si ottengono ci sono molti sacrifici e molte rinunce. Il segreto è quello di studiare canto continuamente».Al concorso saranno presenti come ospiti i colleghi, e amici, di Ti Lascio una Canzone, Veronica Manzo, Mirko Regina e Marco Ingrao oltre al vincitore dell’ultima edizione del talent calabrese deliese “In Canto” Giovanni Khalifa.

Presentata da Orlando Fazzolari ed Erica Cunsolo, il concorso avrà la direzione artistica di Natale Princi (ideatore e produttore di In Canto Delianuova Festival) e di Giovanna Scarfò.