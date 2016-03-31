Le giacche in pelle Tru Trussardi: un must have per lui e per lei

Simbolo di ribellione dal 1950, la giacca in pelle non passa mai di moda: le proposte Tru Trussardi e i consigli di abbinamento per lei e per lui

di Laura Maria Tavella – È il 1950 quando il giubbotto in pelle nera diventa un cult, simbolo della ribellione alla società troppo perbenista.

La giacca in pelle da Marlon Brando e James Dean

Marlon Brando e James Dean danno il via all’uso di un capo, la giacca in pelle, che non passa mai di moda: ideale per la primavera e l’autunno, si adatta perfettamente alle miti giornate primaverili come alle fresche serate,anche di fine estate.

Chi ha acquistato almeno una volta questo capo sa quanto conta la preziosità del tessuto: l’alta qualità della pelle ne garantisce,infatti, la durata.

Le proposte Tru Trussardi in pelle

Le proposte di Tru Trussardi soddisfano entrambi i requisiti: sia che si tratti di giacche chiodo in morbida pelle di agnello, con collo biker e zip sui polsi, sia di giacche in pelle di pecora dal collo rotondo.

Come abbinare la pelle ai nostri outfit?

–Un classico

Per lei, giacca in pelle con jeans, camicia, scarpe basse e maxi bag!

Per lui, giacca in pelle,camicia bianca,maglioncino e jeans.

–In denim

Per lei, giacca in pelle con pantaloni neri, camicia denim e stivali neri.

Per lui, giacca in pelle,pantaloni dalle fantasie geometriche o neri, camicia denim(mai sbottonata sul petto!)

–In Black

Per lei, giacca in pelle con maxi camicia bianca o a quadri, con pantaloni morbidi neri e clutch a mano.

Per lui, giacca in pelle con camicia a quadri, jeans scuri.

–Total leather

Per lei, giacca in pelle,anche non nera, magari gialla o blu elettrico, con gonna o leggins in pelle e maxi camicia.

Per lui, giacca in pelle blu, pantaloni con inserti in pelle e maglione morbido.

Per lui, giacca in pelle blu, pantaloni con inserti in pelle e maglione morbido.

Le proposte in pelle le trovi da Tru Trussardi a Reggio Calabria, in via Corso Garibaldi, 531.