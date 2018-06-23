La granita della Cremeria Sottozero, merenda amata dai reggini, con materie prime fresche, panna e brioche: una tradizione che dura da quasi 50 anni

In molti la sognano e l’aspettano tutto l’anno. Altri non possono proprio farne a meno. C’è chi da sempre prende la stessa e a chi invece piace sperimentare. Stiamo parlando dell’unica ed inimitabile granita della Cremeria Sottozero!

Un must della tradizione dolciaria reggina che dalle case si sposta nei locali arricchendosi di quel pizzico di sapore in più che la rende “magica”.

La granita, ideale merenda dei reggini, inizialmente era infatti preparata in casa. La sua semplicità e la facile reperibilità delle materie prime per produrla ha permesso infatti ai calabresi di farne largo uso negli anni.

Dai classici gusti limone, fragola e caffè, la granita è diventata un vero e proprio culto da seguire in ogni periodo dell’anno.

Così come per i gelati, Sottozero propone solamente prodotti realizzati con materie prime fresche che di conseguenza non possono essere onnipresenti durante tutto l’arco dell’anno.

Freschissime e gustose le granite create da Sottozero possiedono quella marcia in più che invoglia il cliente, anche dopo quasi 50 anni, a tornare per gustarle ancora e ancora.

Un tocco di morbida e gustosa panna ed un insuperabile brioche sono le fedeli compagne.