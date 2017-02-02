‘Le macchine di Leonardo. Intuizioni del Genio’a Catanzaro fino al 4 febbraio

di Daniela Bonanno Conti – A Catanzaro, presso il Complesso Monumentale del San Giovanni, fino al prossimo 4 febbraio prossimo, si svolge la mostra itinerante dal titolo: “Le macchine di Leonardo. Intuizioni del Genio”.

La mostra è realizzata grazie al prezioso contributo dalla 4Culture. Possiamo ammirare alcune delle opere significative realizzate dal grande maestro realizzate nel corso degli anni. Leonardo Da Vinci è considerato l’ uomo d’ingegno e talento universale del Rinascimento. In mostra, vedremo una ventina di esemplari di macchine realizzati grazie agli studi del maestro durante i quarant’anni di continuo lavoro con modelli di macchine di ogni tipo: civili, idrauliche, da guerra e volanti, alcuni di questi modelli saranno interrattivi e potranno essere messi in movimento dagli stessi visitatori.

Tra le opere più significative realizzate dall’ingegnere, pittore e scienziato italiano troviamo il Carro Armato e l’Aliante; ad arricchire la rassegna, troveremo anche diversi pannelli informativi che ci mostrano la storia del grande artista e delle sue più significative produzioni in ambito scientifico e ingegneriestico. Ad oggi Leonardo Da Vinci è considerato uno dei più grandi geni dell’umanità per aver dato il suo contrubito in diversi ambiti dell’arte e della conoscenza.

La mostra è aperta tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 fine alle ore 20 tranne nella giornata di lunedì.