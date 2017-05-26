Le Muse all’evento ‘Bocale in Fiore’

L’associazione EcoKero’ presieduta da Paolo Campolo e “Le Muse-Laboratorio delle Arti e delle Lettere” col suo presidente Giuseppe Livoti domenica 28 maggio alle ore 20 saranno insieme per l’evento “Bocale in Fiore”, manifestazione nata alla ricerca ed alla consapevolezza che i nostri luoghi possano essere animati, attraverso interventi di miglioramento con decoro urbano e verde attrezzato.

Balconi in fiore e creazioni urbane tra il verde

Balconi in fiore, piccole piazzette ricavate nel verde pubblico e creazioni urbane in vari luoghi, così animeranno e saranno visitabili dal pubblico domenica mentre la Piazza Chiesa di Bocale dichiara Giuseppe Livoti diventerà inedita agora d’arte e poesia; infatti lo scorso anno Le Muse avevano ideato una ideale istallazione con grandi ombrelli dipinti a tema floreale mentre per questa edizione tutta l’area che ospita le manifestazioni vedrà dei grandi lenzuoli dipinti aventi per tematica il mare ed il suo valore antropologico e simbolico all’insegna del rispetto della natura e del bello.

Una conversazione per descrivere “Le Voci del mare” attraverso le voci poetiche di Clara Condello, Pina Verduci, Luigi Barberio, Rossana Rossomando, Adele Leanza, Teresa Celestino ed ancora la descrizione dell’acqua come elemento naturale nella cinematografia con i commenti del critico Paola Abenavoli.

I lenzuoli dipinti dagli artisti delle Muse

Livoti, si soffermerà in qualità di critico d’arte, su una installazione “urbana creativa” a cura degli artisti delle Muse che hanno rivitalizzato pittoricamente grandi stoffe divenute supporti di immagine che confermeranno ancora una volta ciò che scrive Jorge Luis Borges ovvero che “… Il mare è un antico idioma che non riesco a decifrare”.

L’intervento compositivo e iconografico ha visto la partecipazione dei pittori: Antonella Laganà, Santina Milardi, Pina Calabro’, Adele Leanza, Francesco Logoteta, Manuela Lugarà, Rossella Marra, Pierfilippo Bucca, Marisa Scicchitano.