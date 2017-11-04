La Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe, 19 apre le sue porte alla nuova programmazione 2017/2018. Il primo appuntamento per il pubblico reggino così è previsto domenica, appuntamento settimanale che varierà sempre per argomento e personaggi.

Domenica 5 novembre alle ore 20 “Le Muse” ospitano il “Festival Teatrale Miti Contemporanei” – Progetto Altri Luoghi Festival ideato e gestito da Compagnia Teatrale Scena Nuda diretta da Teresa Timpano e Projet management di Roberta Smeriglio-. Un appuntamento dichiara il presidente Giuseppe Livoti voluto in sinergia con il Festival e noi non potevamo non ospitare le voci del teatro reggine, le eccellenze, poiché siamo sempre più convinti che anche la cultura della scena ed i suoi diversi linguaggi vadano promossi e conosciuti anche all’interno delle diverse realtà culturali della città.

Una itineranza della manifestazione che ha trovato anche la nostra adesione, ospitando così una seria professionista reggina quale Teresa Timpano. Lo spettacolo a due voci sarà incentrato su un reading di poesia di Baudelaire, Cummings, Leopardi, Nastasi, con testi che avranno come tema conduttore la persuasione.