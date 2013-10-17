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Le nuove cover Iphone only 4 fashion victim!

Dalla mini-borsa gommosa ai mattoncini Lego: le cover per iPhone firmate dai marchi della moda per chi veste di tendenza anche lo smartphone

17 Ottobre 2013 - 17:20 | di Redazione

Cover per iPhone firmate dai marchi della moda

-di Laura Maria Tavella. Chi non rinuncia a vestire alla moda anche il proprio smartphone , sarà accontentato. Arrivano le cover Iphone only for fashion victim: dalla raffinata mini-borsa gommosa con manici e fiocchetti di Clichè, alla versione printed di Lanvin o, con graziose scarpe stilizzate di J. Crew Ispirata invece alla celebre Birkin di Hermés la proposta super cool di Benjamins . Amate gli animali? Dopo l’orsetto Gennarino, Moschino lancia ora Luisa, una simpatica ochetta con collier di perle e Agostino il panda, che noi di Citynow.it amiamo particolarmente! Non sono da meno Marc Jacobs e il suo Katie Bunny, il dolcissimo coniglietto con bocca a cuore e orecchie a punta, o Kenzo e la sua iconica tigre, che si riconferma must have anche per la prossima stagione. Vasta scelta anche per chi ama il vintage: dai mitici mattoncini Lego della nostra infanzia riproposti da Urban Outfitters, alla custodia-cartolina di Kate Spade per iPhone 4S in perfetto old-style, dall’effetto suola che evoca le intramontabili Vans al fascino retrò ispirato alle vecchie cassette musicali .E ancora, la macchina fotografica Leica di Gizmon o lo schermo di un vecchio televisore , per un irresistibile tuffo nel passato. Pronti a postare sui social la foto della vostra nuova cover? 

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