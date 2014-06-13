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Le reggine Sara Caridi e Alessandra Caracciolo alla finale di Miss Mondo

Tra le 50 concorrenti della finale nazionale di Miss Mondo a Gallipoli ci sono anche due reggine; presentano Gigi e Ross

13 Giugno 2014 - 23:10 | di Redazione

Stasera finale nazionale di miss mondo. L’appuntamento è  alle ore 21 a Gallipoli, nella splendida area portuale blu salento.

Protagonista anche la Calabria:  tra le 50 miss di tutta italia spiccano i nomi delle calabresi Sara Caridi miss mondo calabria e Alessandra Caracciolo, entrambe di di reggine.

Stasera si conoscera’ la nuova Miss Mondo Italia che rappresentera’ l’Italia a Londra per la finale mondiale di Miss World sabato 14 dicembre. Presentano la serata,  Gigi e Ross, noti conduttori dello show di raidue “made in sud”. Ospiti, il cantante Valerio Scanu vincitore sanremo 2010,Simone Rugiati noto chef e conduttore televisivo e  l’illusionista Vittorio Marino di italia’s got talent.

A presiedere la giuria il noto attore Giuseppe Zeno.

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