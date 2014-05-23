Le strisce Peanuts diventano animate e arrivano in tv

PEANUTS WORLDWIDE LLC ha nominato France TV Distribution quale partner per la distribuzione mondiale di 500 strisce animate della durata di 90 secondi cadauna che saranno prodotti in Francia da NORMAAL ANIMATION STUDIO.Le strisce originali animate, tratte dall’immensa produzione di Charles M. Schulz, precederanno l’uscita in Italia del film “PEANUTS” prodotto da TWENTIETH CENTURY FOX e BLUE SKY STUDIOS prevista per novembre 2015.Le strisce animate sono realizzate attingendo dalle oltre 18.000 tavole originali create dall’Artista. Ne verranno realizzate 500 della durata di 90 secondi e 104 della durata di 7 minuti con un taglio kids/family.

Le strisce animate di Charlie Brown e degli altri personaggi Peanuts saranno pronte per la distribuzione mondiale a partire dall’autunno 2014. Faranno il loro debutto in Francia sul canale France 3 mentre per l’Italia saranno distribuite e co-prodotte da RAI.