Le tendenze make-up A/I 2017
Occhi in primo piano, labbra nude o dark e luminosità del viso: le tendenze trucco della stagione fredda 2017 viste in passerella
12 Gennaio 2017 - 18:23 | di Redazione
Per la stagione fredda le proposte per quanto riguarda il make-up delineano tendenze ben precise. Nel make-up il focus è sugli occhi, cerchiati o sottolineati di nero, mentre le labbra sono nude o del tutto dark!
Le tendenze trucco avvistate sulle passerelle delle griffe più famose raccontano uno stile in cui lo strobing make-up, ovvero la luminosità del viso è la protagonista.
Per gli occhi si varia dagli ombretti ad effetto metallico agli eleganti color ocra opachi indossati dalle modelle di Victoria Beckham. Ma a caratterizzare la tendenza assoluta di questo inverno, che vede nella luminosità del viso, creata ad hoc con i giusti cosmetici, un dettaglio molto importante per la base viso, sono i punti di luci ed ombre creati con il contouring, di cui non si potrà fare a meno!
Per le labbra, le tonalità petalo come il rosa e il nude-pesca sono le proposte avvistate sulle passerelle di Jeremy Scott e Tommy Hilfiger. Sono più strong invece, le proposte di Max Mara che attraverso labbra rosse o bordeaux come quelle proposte da Prada, o tendenti al nero, come le proposte avvistate dalle sfilate di Marco De Vincenzo, Bottega Veneta, Antonio Marras e Marni, delineano una donna forte e dinamica.
Di Marcella Laboccetta
Dal blog www.muainthecity.blogspot.it
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