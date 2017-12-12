Da sempre l’area del Mediterraneo è stata luogo d’incontro soggetta ad un continuo confronto di culture e popoli e tali impulsi migratori hanno dato vita ad un continuo movimento di diverse realtà che si sono mescolate in un continuo succedersi di eventi.

Tra queste migrazioni troviamo quella araba e tale presenza la troviamo nella nomastica, come ad esempio il cognome Morabito, dall’arabo „mur-abit m”, Bagalà proviene dall’arabo “Baha’ Allah“. Anche la toponomastica non risulta immune da questi aspetti come gli idronimi , gli oronimi e i nomi delle coste. Da queste cifre la conferenza organizzata dal Circolo Culturale „L’Agorà” sul tema “Tracce arabe nella toponomastica reggina: ipotesi sull’origine del nome di Lazzaro”.

L’analisi di Filippo Arillotta

Alquanto suggestiva l’analisi di Filippo Arillotta docente di letteratura italiana e latino presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, che nel corso del suo intervento ha attenzionato i presenti, stuzzicandone la curiosità culturale sul tema della toponomastica, così come della nomastica legate alle probabili origini del nome di Lazzaro.

Il nome di Leukopetra è presente, spiega l’intervenuto in diverse realtà geografiche, come la località reggina di Capo d’Armi, ma ance in Grecia ed in Macedonia. Inoltre la località ubicata alle porte di Reggio Calabria venne citata anche da Strabone e da Cicerone che fu ospite in tale località. Le origini del nome di Leucopetra le troviamo nel greco antico (bianco, luccicante, splendente) addirittura il termine „luccicante” e tale termine lo troviamo nella lingua araba: l’Università al-Azhar (“la Luminosa”).

La presenza araba in Sicilia e Calabria

Tante sono state le ipotesi utili a formare il mosaico della presenza araba in Sicilia e in Calabria, luoghi nei quali ha contribuito notevolmente al diffusione di molte voci e termini che si trovano presenti in diversi campi come l’agricoltura, nomi di professioni, ma anche a riguardo l’onomastica e la toponomastica.