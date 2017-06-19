L’Economia della Calabria – presentazione del rapporto 2017 alla Banca d’Italia

Si terrà il prossimo giovedì 22 giugno alle ore 16:00, presso i locali della filiale della Banca d’Italia di Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi, la presentazione del rapporto 2017 sull’Economia della Calabria, una descrizione statistica analitica e dettagliata delle variazioni che le strutture produttive e finanziarie della nostra regione hanno subito nel corso dell’ultimo anno, un ritratto oggettivo di come, nel 2016, è cambiato il quadro economico calabrese per le famiglie, le imprese, il mercato del credito e la finanza pubblica decentrata, basato su numerosi indicatori statistici, sulle rilevazioni effettuate presso gli operatori economici nonché sui dati Bankitalia riguardanti il credito e la finanza.

Sarà una occasione unica affinché, sotto la sagace guida del moderatore Antonio Signorello, direttore della filiale di Reggio Calabria della Banca d’Italia, anche i non addetti ai lavori possano scoprire come nel 2016 sono mutati il mercato del lavoro, il reddito e i consumi familiari, il mercato delle costruzioni e degli immobili, il settore turistico, l’offerta di credito e servizi finanziari e molti altri comparti che compongono il quadro economico, finanziario e produttivo della Calabria.

L’ingresso è ovviamente libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.