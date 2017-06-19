City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

L’Economia della Calabria – presentazione del rapporto 2017 alla Banca d’Italia

Giovedì 22 giugno alla filiale Bankitalia di Reggio la presentazione del rapporto 2017 sull'Economia della Calabria, con ingresso libero

19 Giugno 2017 - 08:39 | di Vincenzo Comi

La sede della Banca d'Italia a Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi

Si terrà il prossimo giovedì 22 giugno alle ore 16:00, presso i locali della filiale della Banca d’Italia di Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi, la presentazione del rapporto 2017 sull’Economia della Calabria, una descrizione statistica analitica e dettagliata delle variazioni che le strutture produttive e finanziarie della nostra regione hanno subito nel corso dell’ultimo anno, un ritratto oggettivo di come, nel 2016, è cambiato il quadro economico calabrese per le famiglie, le imprese, il mercato del credito e la finanza pubblica decentrata, basato su numerosi indicatori statistici, sulle rilevazioni effettuate presso gli operatori economici nonché sui dati Bankitalia riguardanti il credito e la finanza.

Sarà una occasione unica affinché, sotto la sagace guida del moderatore Antonio Signorello, direttore della filiale di Reggio Calabria della Banca d’Italia, anche i non addetti ai lavori possano scoprire come nel 2016 sono mutati il mercato del lavoro, il reddito e i consumi familiari, il mercato delle costruzioni e degli immobili, il settore turistico, l’offerta di credito e servizi finanziari e molti altri comparti che compongono il quadro economico, finanziario e produttivo della Calabria.
L’ingresso è ovviamente libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Immagine per la presentazione del rapporto 2017 sull'Economia della Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?