L’ED Emotion Design: Quando la luce e l’energia vengono da dentro

Basta aprire la zip e un sensore accende i led all'interno: la borsa ideata dalla giovane designer Sara Giunti ha anche una presa usb

di Fabiana Tripodi – Ecco un’idea tutta italiana! Una ragazza di 25 anni, Sara Giunti, diplomata in fashion design allo IED (Istituto Europeo di Design) di Roma , ha avuto una trovata geniale!

Chi di noi non ha mai cercato affannosamente nella propria borsa,chiavi,cellulare,kleenex ?Con la nuova it bag non succederà mai più! Basta semplicemente far scorrere la zip per azionare un sensore, che attiva una strip led, che illumina l’interno della borsa. In più c’è un attacco usb.

Non avrete più bisogno della rete elettrica e non vi ritroverete mai con il cellulare scarico in giro!!!I nomi dei tre modelli sono Domino, Light e Sunset, ispirati a Las Vegas!

I materiali scelti sono ricercati e vistosi ma mescolati a forme minimal e contemporanee.

Per maggiori informazioni e per vedere tutti i modelli disponibili,visitate il sito http://www.ledemotiondesign.itVISITA ADESSO IL BLOG DI FABIANA TRIPODI : www.mode0n.blogspot.it