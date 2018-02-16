Leggendo tra le righe e Dimensione Cultura presentano ‘Droide è la notte’
Presentazione del romanzo di Graziano Delorda edito da Augh, tra droidi, umani e un'avventura al limite: dialogano con l'autore Marisa Larosa e Katia Germanò
16 Febbraio 2018 - 11:46 | di Eva Curatola
L’Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe”, in collaborazione con la “Libreria Laruffa Editore Dimensione cultura”, organizza la presentazione del libro “Droide è la notte” (Ed. AUGH) di Graziano Delorda. Dialogano con l’autore Marisa Larosa e Katia Germanò (Ass. Cult. Leggendo Tra Le Righe), reading a cura dell’Autore Appeso Francesco Villari.
IL LIBRO: Terra, futuro. La pacifica coesistenza tra HOmo e DRoidi è minacciata da frange oltranziste che si oppongono alla creazione di esseri ibridi caratterizzati da speciali innesti, denominati DRHomo. HOrace Queen, giovane umano, è innamorato della bella e tenace DRana, appartenente al nucleo droide più conosciuto della metropoli. Loro malgrado, i due ragazzi si ritrovano al centro dell’attenzione di un losco uomo d’affari e di un inquietante progetto d’ingegneria sociale ai limiti della follia. Alla luce di un sole cattivo, i protagonisti sono costretti a immergersi in un’incredibile avventura, dove in ballo c’è la sopravvivenza personale e quella delle loro razze.
info sul libro http:// www.aughedizioni.it/ acchiappasogni/ droide-la-notte/
L’AUTORE: Graziano Delorda è nato a Messina nel 1972 ed è autore di romanzi, racconti, sceneggiature e fumetti. Dalla fine degli anni Novanta i suoi lavori sono apparsi su quotidiani, riviste, antologie, webzine e sul suo blog personale. Per la Pungitopo Editrice ha pubblicato Pace (2010) e la silloge La serpe nera (2011); le storie di quest’ultima hanno ispirato un video-trailer (Generale Natale), un’opera teatrale (Cuoio, Compagnia degli Esoscheletri, 2012) e un fumetto (Dune Buggy, Collettivo Zazzamita-Etna Comics, 2014). Nel 2016 è uscito il suo “romanzo musicale” Little Olive (Ferrari Editore).
Blog: http:// grazianodelorda.altervista. org/
L’ASSOCIAZIONE: Leggendo Tra Le Righe è un’associazione culturale il cui obiettivo è “fare sistema culturale”, attraverso la diffusione e la promozione della cultura in tutte le sue forme. Nata nel 2014 da un gruppo di amici, Leggendo tra le Righe vuole essere un trait d’union tra i libri e tutti coloro che cercano nel Sapere in tutte le sue forme un arricchimento culturale. L’ Associazione si occupa di:
- promuovere e diffondere la cultura
- organizzare e realizzare convegni, presentazioni di libri, incontri con autori, manifestazioni teatrali, eventi musicali
svolgere attività di tutela del patrimonio culturale,
– favorire e sostenere iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione dei dialetti, della cultura, delle tradizioni e del folklore.
Per info leggendotralerighe@hotmail .it
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