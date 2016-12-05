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Il Leo Club Acri organizza sensibilizza sulle MST

Circa 300 giovani hanno compilato i questionari della serata promossa dal Leo Club Acri con la Croce Rossa per la prevenzione delle malattie veneree

05 Dicembre 2016 - 15:23 | di Redazione

Serata di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili del Leo Club Acri

Il Leo Club Acri, l’associazione giovanile del Lions Club Acri che raggruppa ragazzi tra i 14 ei 30 anni che dedicano il proprio tempo libero all’attività di servizio per la comunità, ha tenuto, lo scorso 2 dicembre presso il Living, in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa Italiana, una serata di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili (MST).

La serata di sensibilizzazione è stata promossa dal Leo Club Acri in virtù del Tema Operativo Distrettuale “Mai Senza Testa”, un service molto importante in tutto il Distretto Leo 108Ya che comprende i club di Campania, Basilicata e Calabria.

Lo scopo del tema operativo distrettuale

Lo scopo di tale tema è di sensibilizzare i giovani e la popolazione generale sulla problematica delle malattie sessualmente trasmissibili delle quali si ha scarsa conoscenza. Creare materiale informativo e realizzare degli incontri in cui parlare dei danni legati alla diffusione delle malattie veneree aiuterà giovani e meno giovani a chiarirsi le idee sui benefici del sesso sicuro.

Negli ultimi anni è stato segnalato un aumento esponenziale delle malattie sessualmente trasmissibili che si ritenevano scomparse; la serata di sensibilizzazione, pertanto, è stata aperta con la distribuzione di materiale informativo riguardante questo importante tema.
I giovani acresi hanno avuto la possibilità di confrontarsi sulle loro conoscenze sulle malattie sessualmente trasmissibili realizzando due questionari, uno generico sulle MST in generale e uno specifico sulla più conosciuta di suddette malattie, ovvero l’AIDS. Dopo il test è stata possibile anche la visione di un video di sensibilizzazione e le due associazioni hanno donato ai partecipanti dei gadget inerenti alla prevenzione della malattie sessualmente trasmissibili.

I risultati dei questionari

Dai circa 300 questionari compilati dai giovani acresi è emersa una buona conoscenza sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili: ciò è un dato importante visto che l’incidenza delle MST è di 333 milioni di casi all’anno (escluso l’AIDS) ed un terzo interessa i giovani sotto i 25 anni.

Angelo Fiore, il presidente del Leo Club Acri, alla fine della serata si è detto soddisfatto per la buona riuscita del service: “Spesso per vergogna o per imbarazzo si evita di parlare di sesso sicuro e la disinformazione genera pericoli e danni alla salute dei cittadini, ecco perché si è deciso di affrontare con discrezione il problema delle malattie legate al sesso e siamo felici che i nostri coetanei hanno risposto in modo massiccio e con spirito di conoscenza”.

Il Leo Club Acri, nel ringraziare per la collaborazione il comitato locale della Croce Rossa Italiana e per la disponibilità i titolari e lo staff del bar Living, annuncia che nel suo continuo impegno verso il territorio acrese nei prossimi mesi effettuerà altri service su tematiche molto attuali tra i giovani.

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