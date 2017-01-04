Leonida Edizioni presenta a ‘Dora Sturm’ di Antonino Emanuele Valere
Anassilaos e Leonida Edizioni presentano il libro Dora Sturm dello scrittore reggino Antonino Emanuele Valere
04 Gennaio 2017 - 13:47 | di Federica Geria
Si terrà il 12 gennaio alle ore17.30 presso lo Show Room Laruffa-Luppino la presentazione del libro Dora Sturm (Leonida Edizioni 2016) dello scrittore reggino Antonino Emanuele Valere. L’incontro organizzato dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Casa Editrice Leonida prevede gli interventi di Stefano Iorfida (presidente Anassilaos), Domenico Pòlito (editore Leonida Edizioni), Antonella Dattola (relatrice) ed Antonino Emanuele Valere (Autore).
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